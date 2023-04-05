Приемный сын уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой бегает за ее детьми со словами "съем москаленка"

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в рамках проведенной пресс-конференции рассказала о странных высказываниях, которые допускает ее 15-летний приемный сын с Донбасса. Мальчик, которого она усыновила, бегает за ее младшими детьми со словами "съем москаленка", пишет "МК".

"Тяжело реагировать, когда ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка"", — сказала Мария.

Но в этом ребенка она не винит. Виновата, считает омбудсмен, украинская пропаганда, которой мальчик подвергался на протяжении 8 лет.

"Но мы сейчас любим друг друга", — добавила Львова-Белова.

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