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Как ищут пророссийских шпионов: в Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность жителей словом "паляница"

В Мариуполе укровоин проверял произношение людей словом "паляница", выискивая российских шпионов
Как ищут пророссийских шпионов: в Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность жителей словом "паляница"

Фото: открытые источники

Российский нацист Антон Чередник, которого следователи подозревают в расстреле мирных жителей в Мариуполе, проверял национальность местных словом "паляница", пояснили в окружном военному суде, где сейчас идет процесс над Чередником.
В марте 2016 года мужчина учился по специальности "пулеметчик" и заключил контракт с ВСУ. В начала 2017 года приехал с сослуживцами в ДНР, а в марте 2020 года прибыл в Мариуполь, где и чинил самосуд над местными.

Уже после начала СВО, весной прошлого года, мужчина заметил двух идущих мимо жителей поселка. Сначала Чередник выстрелил в воздух, потом заставил людей лечь в землю лицом.

А чтобы проверить национальность жителей, он спрашивал их, что такое "паляница".
Один из мужчин сказал, что не знает ответа, за что был сразу причислен к русским. Его застрелили на месте.

С украинского "паляница" - хлеб круглой формы. Еще в прошлом столетии на Украине это слово использовали, чтобы проверить, знает ли человек украинский язык. Оно отличается по фонетике, и русскоговорящий непременно произнесет его с акцентом.

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