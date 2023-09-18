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Сдавать металлолом как раньше уже не получится: в России запускают новый закон

Сдавать металлолом как раньше уже не получится: в России запускают новый закон

Фото: открытые источники

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В России принят новый закон, по которому металл сдавать по старым правилам больше не получится. Сборщики лома должны будут открывать счет, чтобы получить вознаграждение за "добычу".

Если кто-то желает сдать металлолом, он должен открыть банковский счет, с 1 октября приемщики обязаны по новым правилам рассчитываться только по безналу. В противном случае будут отказывать в приемке металлического лома.

Такой закон первоначально собирались ввести с 1 июля 2024 года, но решили процесс ускорить, так как мера поможет бороться с нелегальными сборщиками металла и ворами.

С дохода за металлолом получатель обязан заплатить налог в размере 13%.

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