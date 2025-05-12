Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Сажаем огурцы в Пахомов день — и собираем плоды грузовиками: 7 народных примет для получения богатого урожая

До появления метеосводок и технологий наши пред...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

В эпоху до прогноза погоды и агротехники, крестьяне полагались на силу наблюдательности и мудрость природы.

Сигналы окружающего мира подсказывали им, когда начинать посадку, чтобы вырастить щедрый урожай.

Цветение вместо прогноза

Для пересадки рассады огурцов в теплицы ориентиром служили природные подсказки:

  • Цветение рябины, шиповника и калины — знак, что можно смело высаживать рассаду.
  • Для посева в открытый грунт ждали завершения цветения яблонь, опадения цветов черемухи и появления бутонов на желтой акации.
  • Таким образом, каждая фаза растений служила точным «календарём» огородника.

Благоприятные даты и приметы

Народная традиция накапливала знания веками и даже указывала конкретные дни:

  • 22 мая — День Николая Угодника — начало посадки огурцов.
  • 28 мая — Пахомов день — особенно удачное время.
  • 5 июня — идеальный день для посадки огурцов, предназначенных для засолки и консервации.

Также важны были дни недели:

  • Вторник, четверг и суббота — для доброго урожая.
  • Среда и пятница — нежелательные дни: огурцы могли вырасти горькими и жёсткими.

Погода тоже имела значение

Наши предки верили:

  • Если посадить огурцы в тихую, безветренную погоду — они взойдут быстрее и будут плодоносить лучше.
  • Такие тонкости, передаваемые из поколения в поколение, помогали огородникам добиться успеха даже в условиях переменчивого климата.

Народные знания — это не суеверия, а результат тысячелетнего опыта. И сегодня эти наблюдения могут пригодиться тем, кто хочет вырастить крепкий, вкусный и обильный урожай огурцов, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

4 часа назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

потравить клопов в квартире москва

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Не у нас

день назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

замена дворников цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

21 час назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

день назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Не у нас

21 час назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Новости Казани
день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Казани

час назад

В Казани прошел фестиваль «Радио Победа» в ИТ-парке имени Башира Рамеева

Интересное в Казани

4 часа назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

Не у нас

2 часа назад

Скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

Новости Казани

2 часа назад

В Казани украли ящик с пожертвованиями из кафедрального собора
Казанец Дмитрий Комаров сразится за место в шоу...
Новости Казани
23 минуты назад

Казанец Дмитрий Комаров сразится за место в шоу «Битва шефов»

Новости Казани

3 часа назад

«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане пара оформила 1,5 тыс. мигрантов через фиктивную фирму

Не у нас

5 часов назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки
Крылья без громких слов: рассказываем, как каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу