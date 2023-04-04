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"Пилили ногу, обливали горючим и резали пальцы": пленный из ДНР рассказал, через что ему пришлось пройти в СБУ

Боец из ДНР рассказал о пытках в плену в СБУ
"Пилили ногу, обливали горючим и резали пальцы": пленный из ДНР рассказал, через что ему пришлось пройти в СБУ

Фото: ukraina.ru

Бывший пленный из ДНР Руслан рассказал, через какие ужасы ему пришлось пройти в украинском плену. В плен Руслан попал в сентябре минувшего года, пишет РИА Новости.
Чтобы выбить из мужчины нужные украинской стороне показания, в СБУ ему пилили ногу и обливали его бензином, угрожая поджечь.

Сразу после попадания в плен, сообщил Руслан, их доставили в расположение ВСУ, где всех положили на пол. По ним ходили укровоины, били ногами, пинали, плевали в них, могли справить на лежащих нужду. Потом, рассказывает Руслан, доставили в СБУ. Безопасники намеревались обратить пленных на свою сторону.

Руслана раздели до трусов, связали проводом, били дубинкой и пытали электрическим током. Потом допросили и закрыли в сарае. Пьяный сотрудник СБУ глумился над пленными: Рустану пытался отпилить ногу, а потом посадил его в яму, облил горючим и кричал, что сейчас зажарит его заживо.

Не раз вывозили Руслана в поле, где СБУ начинали забавы ради стрелять ему по ногам. После обмена Руслан оказался дома, но и сейчас не может до конца пережить всех психологических сложностей после украинского плена.

Ранее мы сообщали, что глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет".

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