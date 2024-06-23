С сегодняшнего дня: Сбербанк удивил всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

В сегодняшний день была запущена инновационная программа от Сбербанка, которая предоставляет дополнительные финансовые возможности владельцам банковских карт через приложение "Сбербанк Онлайн".

Для участия в этой программе, предложенной Сбербанком, не нужно посещать офис и заполнять бумаги. Вместо этого пользователи могут просто зайти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", перейти в специальный раздел, посвящённый накоплениям, выбрать опцию долгосрочных сбережений и следовать инструкциям, предоставляемым в приложении. Этот процесс очень интуитивен и займёт лишь несколько минут.

Новая программа обещает участникам бонусы, которые могут оказаться очень привлекательными. Один из ключевых плюсов заключается в возможности получения дополнительных средств от государства. В течение трёх первых лет участия в программе можно получить до 108 тысяч рублей. Эти финансовые возможности окажут значительную поддержку для тех, кто собирается совершить крупные покупки или стремится обеспечить себе финансовую стабильность в перспективе.

Новая программа от Сбербанка, разработанная при поддержке правительства, предлагает уникальные возможности для владельцев банковских карт. Простота участия и значительные бонусы делают её привлекательной для широкого круга граждан. Используйте приложение "Сбербанк Онлайн", чтобы воспользоваться этой возможностью и начать накопление средств уже сегодня, сообщает PROKAZAN.