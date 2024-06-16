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С сегодняшнего дня: Сбербанк порадовал всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сегодня стартовала новая программа от Сбербанка, предлагающая владельцам банковских карт дополнительные средства через приложение "Сбербанк Онлайн".

Надежда Острокол

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Сегодня стартовала новая программа от Сбербанка, предлагающая владельцам банковских карт дополнительные средства через приложение "Сбербанк Онлайн".

Эта инновационная инициатива стала доступной благодаря новой программе от правительства.

По словам представителей банка, программа была запущена правительством в текущем году и направлена на накопление средств на будущее или на крупные покупки. Для участия в программе достаточно лишь сделать несколько кликов.

Сотрудникам мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" открылась уникальная возможность активного участия в программе накоплений. Для вступления в программу потребуется перейти в мобильный банк и выбрать раздел, где доступна информация о накоплениях. Затем следует выбрать пункт долгосрочных сбережений, действуя согласно инструкциям, которые предоставит приложение.

Участники программы могут рассчитывать на привлекательные бонусы, которые гарантированно начисляются им. Одно из таких преимуществ - возможность получить дополнительные средства от государства в размере до 108 тысяч рублей в течение первых трех лет, сообщает PROGOROD33.

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