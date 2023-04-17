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«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Известно, в каких ситуациях задолженности могут стать причиной лишения прав на вождение
«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Фото: prochepetsk.ru

Водителям стало известно о новых проверках, которые могут привести к введению запрета садиться за руль любого транспорта. Искать нарушителей контролирующие органы будут по специальной базе. А попасть туда люди могут за накопившиеся цифры, передаёт PRIMPRESS.

В выходные в разных регионах нашей страны прошли рейды судебных приставов. К нарушителям могли быть применены различные меры воздействия. Например, тех, у кого есть автомобиль и водительские права, могут лишить права садиться за руль на определенное время. В частности, такая мера действенна в ситуациях, когда водитель задолжал по алиментам и не хочет их платить на своего ребенка.

Приставами вводится запрет: некоторым автомобилистам садиться за руль нельзя будет уже с понедельника. И это будет мощным стимулом как можно скорее погасить задолженность. Как только долг исчезнет, водителю можно будет снова выезжать на дороги.

Попасть в базу неплательщиков могут совершенно разные люди, накопившие долгов на разные суммы. В случае со штрафами за нарушение правил дорожного движения и алиментами достаточно накопить сумму от 10 тысяч рублей, чтобы появилось исполнительное производство и в отношении водителя могли ввести такое ограничение. Из-зааэтого втомобилистам советуют регулярно проверять наличие у себя задолженностей и сразу же их оплачивать.

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