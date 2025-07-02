С 5 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

При обновлении интерьера важно помнить, что не все переделки в квартире можно сделать без согласования с органами.

Нарушения могут не только повлечь штрафы, но и обязательный демонтаж изменений. Ознакомьтесь с тем, какие переделки могут вызвать проблемы с законом, и как избежать неприятностей.

1. Окна-невидимки

Что можно: Заменить старые стеклопакеты на новые того же цвета и формы.

Что нельзя: Изменять размер проема, форму окна или устанавливать стеклопакеты другого оттенка.

Пример: Если вы решите заменить стандартные белые рамы на черные, и вашему соседу это не понравится, он может подать жалобу. Это может привести к штрафу до 50 000 рублей и требованию вернуть окна в исходное состояние.

2. Потолки, которые «съедают» пространство

Что можно: Устанавливать подвесные и натяжные потолки в пределах разумного.

Что нельзя: Снижать высоту потолков больше, чем на 5%.

Как проверяют? Инспекторы могут прийти с рулеткой и измерить высоту. Если потолок «съел» больше разрешенной площади, вам могут обязать его демонтировать.

3. Радиаторы-путешественники

Что можно: Заменить старые батареи на новые, не изменяя их расположение.

Что нельзя: Перемещать радиаторы, добавлять секции или выносить их на балкон.

Почему? Отопление касается не только вашей квартиры, но и всего дома. Если радиатор перемещен без согласования, это может привести к проблемам с отоплением у соседей, что вызовет штраф до 30 000 рублей и требование вернуть радиатор в исходное положение.

4. Кондиционер — угроза фасаду

Что можно: Установить кондиционер с разрешения соседей.

Что нельзя: Устанавливать внешний блок кондиционера без согласования с жильцами дома.

Если кондиционер будет «капать» на балкон соседей сверху, они могут подать в суд, и скорее всего, выиграют дело.

5. Плита-беглянка

Что можно: Перемещать электрическую плиту, если получено разрешение.

Что нельзя: Перемещать газовую плиту без разрешения.

Перемещение газовой плиты обязательно должно быть согласовано с администрацией и газовой службой. Без разрешения вы получите штраф и будете обязаны вернуть плиту в исходное положение.

Как легализовать изменения?

Если вы всё же решили провести изменения в квартире, лучше сделать всё официально:

Подготовьте проект перепланировки и техническое заключение.

Получите согласие соседей (например, для кондиционера).

Согласуйте изменения с МЧС и газовой службой (если необходимо).

Подайте заявление через портал «Госуслуги».

Оформление может занять от месяца до полугода, но зато в будущем вы будете уверены, что все изменения легальны.

Что будет, если рискнуть?

Хотя проверки происходят нечасто, если инспекторы обнаружат незаконные изменения, последствия могут быть неприятными:

Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.

Судебные иски: соседи могут потребовать компенсацию за испорченный фасад или шум.

Принудительный демонтаж: кондиционер, батареи, окна или плита — всё за ваш счёт.

Лайфхак для тех, кто уже сделал ремонт

Если изменения уже проведены, но не согласованы, иногда их можно легализовать через суд. Это может быть дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать всё обратно.

Почему соседи молчат?

Соседи часто не жалуются, потому что у них тоже могут быть «незаконные» изменения, например, кладовка в ванной или спальня на балконе. Но если отношения с соседями ухудшатся, не удивляйтесь, если они подадут жалобу.

P.S. Если вы хотите установить черные окна или перенести плиту в гостиную, лучше заранее подготовьтесь к длительному процессу согласования или договаривайтесь с соседями. А если хотите полной свободы, возможно, стоит рассмотреть покупку частного дома — там можно строить даже бассейн на крыше.