С 21 апреля для россиян запустится историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х
ВКонтакте
С весны 2025 года в России запускается крупная финансовая трансформация: появится цифровой рубль — новая форма национальной валюты, существующая наряду с наличными и безналичными средствами.
Это будет специальный токен от Центробанка, который будет храниться на защищенной цифровой платформе. Все операции с ним будут проходить через электронный кошелек и QR-код. Обычные карты и банкноты пока сохранятся, но постепенно отойдут на второй план.
Как будет проходить внедрение цифрового рубля
Процесс перехода на цифровую валюту разделен на этапы:
- До 1 июля 2025 года — система подключит 13 крупнейших банков страны.
- До 1 июля 2026 года — цифровой рубль станет доступен для всех банков с универсальной лицензией.
- До 1 июля 2027 года — к платформе присоединятся малые и региональные кредитные организации.
Параллельно будет расширяться прием цифрового рубля в торговле:
- С 1 июля 2025 года — обязательный прием для компаний с оборотом от 30 млн рублей.
- С 1 июля 2026 года — цифровая валюта станет обязательной для бизнеса с оборотом от 20 млн рублей.
- С 1 июля 2027 года — использование цифрового рубля станет нормой для всех предприятий торговли и сервиса.
Что ждет обычных пользователей
Пользователи смогут открывать цифровые кошельки через банки, подключенные к системе Центробанка. Платежи и переводы цифровыми рублями будут бесплатными. Деньги будут привязаны к конкретному человеку, что сделает их использование более защищенным. Расплачиваться можно будет с помощью единого QR-кода.
Почему это называют реформой десятилетия
Цифровой рубль — это не просто очередное нововведение. В отличие от криптовалют, он полностью контролируется государством. Это обеспечит прозрачность, надежность и быстрые расчеты. Центробанк станет прямым эмитентом цифровых денег, исключая посредников и снижая издержки. Такой шаг может радикально изменить экономику и открыть путь к глубокой цифровизации всех финансовых процессов.
Что важно знать уже сейчас
- Первая волна пользователей получит доступ к цифровому рублю уже летом 2025 года.
- Крупный и средний бизнес будет обязан принимать эту форму оплаты.
Хотя внедрение пройдет поэтапно, изменения затронут каждого — от покупателей до владельцев малого бизнеса.
С 21 апреля 2025 года Россия делает решительный шаг в сторону цифрового будущего, и уже совсем скоро новая форма рубля станет частью повседневной жизни, сообщает samaraonline24.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец