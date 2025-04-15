С 21 апреля для россиян запустится историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х

С весны 2025 года в России запускается крупная финансовая трансформация: появится цифровой рубль — новая форма национальной валюты, существующая наряду с наличными и безналичными средствами.

Это будет специальный токен от Центробанка, который будет храниться на защищенной цифровой платформе. Все операции с ним будут проходить через электронный кошелек и QR-код. Обычные карты и банкноты пока сохранятся, но постепенно отойдут на второй план.

Как будет проходить внедрение цифрового рубля

Процесс перехода на цифровую валюту разделен на этапы:

До 1 июля 2025 года — система подключит 13 крупнейших банков страны. До 1 июля 2026 года — цифровой рубль станет доступен для всех банков с универсальной лицензией. До 1 июля 2027 года — к платформе присоединятся малые и региональные кредитные организации.

Параллельно будет расширяться прием цифрового рубля в торговле:

С 1 июля 2025 года — обязательный прием для компаний с оборотом от 30 млн рублей. С 1 июля 2026 года — цифровая валюта станет обязательной для бизнеса с оборотом от 20 млн рублей. С 1 июля 2027 года — использование цифрового рубля станет нормой для всех предприятий торговли и сервиса.

Что ждет обычных пользователей

Пользователи смогут открывать цифровые кошельки через банки, подключенные к системе Центробанка. Платежи и переводы цифровыми рублями будут бесплатными. Деньги будут привязаны к конкретному человеку, что сделает их использование более защищенным. Расплачиваться можно будет с помощью единого QR-кода.

Почему это называют реформой десятилетия

Цифровой рубль — это не просто очередное нововведение. В отличие от криптовалют, он полностью контролируется государством. Это обеспечит прозрачность, надежность и быстрые расчеты. Центробанк станет прямым эмитентом цифровых денег, исключая посредников и снижая издержки. Такой шаг может радикально изменить экономику и открыть путь к глубокой цифровизации всех финансовых процессов.

Что важно знать уже сейчас

Первая волна пользователей получит доступ к цифровому рублю уже летом 2025 года.

Крупный и средний бизнес будет обязан принимать эту форму оплаты.

Хотя внедрение пройдет поэтапно, изменения затронут каждого — от покупателей до владельцев малого бизнеса.

С 21 апреля 2025 года Россия делает решительный шаг в сторону цифрового будущего, и уже совсем скоро новая форма рубля станет частью повседневной жизни, сообщает samaraonline24.