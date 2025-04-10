С 1 июля все зачисления на карту станут облагать налогом - ответ ФНС

Социальные сети снова взбудоражены: с начала июля якобы вводится налог на все поступления на банковские карты.

Видео с пугающим содержанием быстро разошлось по мессенджерам и пабликам, вызвав тревогу у тысяч россиян. Однако Федеральная налоговая служба уже официально развеяла эти слухи.

Что утверждается в фейковых видео?

В распространённых роликах говорится, что любые денежные переводы на банковские счета — даже от друзей или родственников — будут автоматически отслеживаться налоговыми органами и якобы облагаться налогом, как доход.

Эта информация вызвала особенно острый резонанс у тех, кто регулярно получает переводы в рамках личных взаимоотношений — от помощи родным до совместных покупок.

Ответ налоговой службы

Руководитель ФНС Светлана Бондарчук назвала распространяемую информацию ложной. По её словам, никаких изменений в налоговом законодательстве на эту тему не принималось.

— «Личные переводы между гражданами налогом не облагаются. Объектом налогообложения считаются только доходы от предпринимательской или иной оплачиваемой деятельности», — пояснила она.

Законная позиция подтверждена официально

На фоне шумихи был направлен официальный депутатский запрос, на который ФНС дала развёрнутый ответ. Руководитель службы заверила депутата Ярослава Нилова, что все безвозмездные переводы между физическими лицами — будь то подарки или помощь — не подлежат налогообложению.

Как отличить фейк от факта?

Юристы и налоговики призывают граждан не поддаваться панике и проверять информацию через официальные источники — сайт ФНС, законопроекты Госдумы или заявления уполномоченных ведомств. Распространение подобных фейков может привести не только к волнениям, но и к реальному ущербу — например, отказу от безналичных переводов и потере доверия к банкам.