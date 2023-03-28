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Российский военный летчик Попов уличил Украину в попытке устроить экологическую катастрофу с упавшим под Тулой БПЛА

Летчик Попов: Украина планировала и готовила экологическую катастрофу с упавшим под Тулой БПЛА
Российский военный летчик Попов уличил Украину в попытке устроить экологическую катастрофу с упавшим под Тулой БПЛА

Фото: открытые источники

Военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью "МК" заявил, что Украина планировала и готовила экологическую катастрофу с упавшим под Тулой БПЛА "Стриж".

По словам летчика, в направлении полета беспилотника, запущенного с территории Украины, расположены крупные химпроизводства. И детонация на одном из них могла привести к тяжелым и глобальным для РФ последствиям экологического и техногенного характера.

ВСУ, отправляя свои беспилотники в РФ, рассчитывают не только на боевой эффект, но и на психологический, чтобы россияне испугались, поняв, как далеко украинские дроны способны долететь.

В Киеевске в Тульской области украинский дрон упал в минувшее воскресенье. Он сдетонировал, ранены трое.

В Минобороны РФ отметили, что систему навигации "Стрижа" вывела из строя российская система радиоэлектронной борьбы, а потому дрон и упал, не добравшись до химических производств или иных объектов, на которые рассчитывали те, кто его отправлял.

Ранее мы сообщали, что в США предложили украинцам поднять мятеж против Зеленского.

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