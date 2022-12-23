Российский президент Владимир Путин анонсировал большую войну с олигархами

Российский президент Владимир Путин сменил риторику в отношении русских олигархов, которые сейчас, в непростые для страны времена, выводят средства в зарубежные банки. По словам Путина, они опасны для РФ, поскольку выводят крупные средства, а западные группировки используют их для убийства российских солдат и офицеров на Украине.

Еще в начале 90-х, выступая в американском конгрессе, Борис Ельцин позорно закончил речь словами "Господи! Благослови Америку". Это стало неким резюме, что великую страну сдали и начали быстро превращать в безвольный западный протекторат, пытаясь построить на ее территории некий периферийный капитализм. И это у западников практически получилось.

Однако Путин после прихода к власти нарушил планы по растаскиванию РФ на части, предотвратил потерю страной государственности.

Задолго до начала СВО Путин предупреждал олигархов не выводить деньги в оффшоры, а держать их в России. Так оно и вышло. После начала спецоперации на Украине США заморозили активы российских олигархов, а также приняли поправки в оборонный бюджет о конфискации частных российских активов, пишет "МК".

"Если человек не видит патриотических и культурных связей со своей страной, а только выкачивает из нее деньги, зарабатывая этим хорошее отношение властей тех государств, где у него имущество и огромные счета в банках — такие люди представляют для России серьезную опасность", - сказал Путин.

Ранее мы сообщали о том, что Путин сделал заявление о завершении конфликта на Украине: "Чем быстрее, тем лучше, конечно".