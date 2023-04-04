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Российский президент Путин сделал важное заявление о росте тарифов ЖКХ

Владимир Путин сделал заявление о тарифах ЖКХ в России и отметил, что расти они в ближайшее время не должны
Российский президент Путин сделал важное заявление о росте тарифов ЖКХ

Фото: открытые источники

Российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие 1,5 года в России не должны индексироваться тарифы за ЖКУ. До июля 2024 года, по словам главы государства, действующие сейчас тарифы должны остаться неизменными, сообщает ТАСС.

"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", — отметил Путин.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань.

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