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Раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ

Раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ

Фото: скриншот видео

Получивший тяжелое ранение российский военный устроил самоподрыв в окопе, чтобы не попасть в плен к ВСУ, пишет "МК".

По данным издания, в социальных сетях распространилась видеозапись с квадрокоптера украинских сил, на котором видно, как в окоп, где находился военный ВС РФ, было сброшено взрывное устройство. В результате боец получил ранение и оказался не в состоянии выбраться из окопа.

Место, где было снято это видео, как и личность военного, не называется.

Ранее мы сообщали, что российские военные начали использовать под Херсоном окопы времен Второй Мировой войны.

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