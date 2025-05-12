Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 13 мая действуют жесткие правила для водителей
drive2.ru
Некоторые болезни делают вождение опасным — как для самого водителя, так и для окружающих. Закон строго регулирует, кому можно садиться за руль, а кому — нет.
Разбираемся, в каких случаях медицинские противопоказания означают полный запрет, а когда всё зависит от самочувствия.
Строгий запрет: когда болезнь исключает вождение
Есть диагнозы, при которых человек автоматически теряет право управлять транспортом:
- Эпилепсия — даже один приступ делает человека недопустимым к вождению.
- Психические расстройства — шизофрения, деменция, тяжёлая депрессия, панические атаки.
- Ахроматопсия и слепота на оба глаза — невозможность различать цвета или отсутствие зрения полностью исключают возможность вождения.
- Последствия инсульта — если нарушена память, координация или зрение, медсправку не выдадут.
Ограничения: можно, но с условиями
Некоторые состояния не запрещают вождение напрямую, но требуют соблюдения условий:
- Проблемы со зрением — при астигматизме или близорукости в правах указывается обязательное использование очков или линз. Штраф за игнорирование — до 15 000 рублей.
- Слуховые нарушения — нужен слуховой аппарат.
- Слепота на один глаз — необходима акустическая система для парковки.
- Ампутации — можно водить, если авто переоборудовано под ручное управление.
- Временные травмы — например, с гипсом на руке за руль можно, если это не мешает управлению.
«На вашей совести»: когда решает сам водитель
Ряд заболеваний не входят в перечень противопоказаний, но требуют внимательного отношения к себе:
- Сахарный диабет
- Астма
- Гипертония
- Онкологические диагнозы в ремиссии
При этих состояниях важно контролировать самочувствие. Температура, головная боль или слабость — уже повод не ехать.
Кроме того, беременность, ВИЧ, гастрит или остеохондроз сами по себе не являются запретами. Но если вы принимаете лекарства, которые влияют на реакцию или вызывают сонливость — лучше отложить поездку.
Медкомиссия и ответственность
- Медсправка обязательна при обновлении прав каждые 10 лет — проверяют зрение, психику и хронические диагнозы.
- Штраф за вождение с противопоказаниями — от 5 000 до 15 000 рублей.
- Лишить прав может только суд, по решению на основе заключений врачей.
Главное — здравый смысл
Даже временное недомогание может стать угрозой за рулём. Слабость, головокружение или сонливость — это уже риск. Лучше опоздать, чем не доехать, сообщает pg13.
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