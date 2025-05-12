Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 13 мая действуют жесткие правила для водителей

Некоторые болезни делают вождение опасным — как для самого водителя, так и для окружающих. Закон строго регулирует, кому можно садиться за руль, а кому — нет.

Разбираемся, в каких случаях медицинские противопоказания означают полный запрет, а когда всё зависит от самочувствия.

Строгий запрет: когда болезнь исключает вождение

Есть диагнозы, при которых человек автоматически теряет право управлять транспортом:

Эпилепсия — даже один приступ делает человека недопустимым к вождению.

Психические расстройства — шизофрения, деменция, тяжёлая депрессия, панические атаки.

Ахроматопсия и слепота на оба глаза — невозможность различать цвета или отсутствие зрения полностью исключают возможность вождения.

Последствия инсульта — если нарушена память, координация или зрение, медсправку не выдадут.

Ограничения: можно, но с условиями

Некоторые состояния не запрещают вождение напрямую, но требуют соблюдения условий:

Проблемы со зрением — при астигматизме или близорукости в правах указывается обязательное использование очков или линз. Штраф за игнорирование — до 15 000 рублей.

Слуховые нарушения — нужен слуховой аппарат.

Слепота на один глаз — необходима акустическая система для парковки.

Ампутации — можно водить, если авто переоборудовано под ручное управление.

Временные травмы — например, с гипсом на руке за руль можно, если это не мешает управлению.

«На вашей совести»: когда решает сам водитель

Ряд заболеваний не входят в перечень противопоказаний, но требуют внимательного отношения к себе:

Сахарный диабет

Астма

Гипертония

Онкологические диагнозы в ремиссии

При этих состояниях важно контролировать самочувствие. Температура, головная боль или слабость — уже повод не ехать.

Кроме того, беременность, ВИЧ, гастрит или остеохондроз сами по себе не являются запретами. Но если вы принимаете лекарства, которые влияют на реакцию или вызывают сонливость — лучше отложить поездку.

Медкомиссия и ответственность

Медсправка обязательна при обновлении прав каждые 10 лет — проверяют зрение, психику и хронические диагнозы.

Штраф за вождение с противопоказаниями — от 5 000 до 15 000 рублей.

Лишить прав может только суд, по решению на основе заключений врачей.

Главное — здравый смысл

Даже временное недомогание может стать угрозой за рулём. Слабость, головокружение или сонливость — это уже риск. Лучше опоздать, чем не доехать, сообщает pg13.