Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 13 мая действуют жесткие правила для водителей

Некоторые заболевания делают вождение автомобил...

drive2.ru

Подписаться на Дзен.канал

Некоторые болезни делают вождение опасным — как для самого водителя, так и для окружающих. Закон строго регулирует, кому можно садиться за руль, а кому — нет.

Разбираемся, в каких случаях медицинские противопоказания означают полный запрет, а когда всё зависит от самочувствия.

Строгий запрет: когда болезнь исключает вождение

Есть диагнозы, при которых человек автоматически теряет право управлять транспортом:

  • Эпилепсия — даже один приступ делает человека недопустимым к вождению.
  • Психические расстройства — шизофрения, деменция, тяжёлая депрессия, панические атаки.
  • Ахроматопсия и слепота на оба глаза — невозможность различать цвета или отсутствие зрения полностью исключают возможность вождения.
  • Последствия инсульта — если нарушена память, координация или зрение, медсправку не выдадут.

Ограничения: можно, но с условиями

Некоторые состояния не запрещают вождение напрямую, но требуют соблюдения условий:

  • Проблемы со зрением — при астигматизме или близорукости в правах указывается обязательное использование очков или линз. Штраф за игнорирование — до 15 000 рублей.
  • Слуховые нарушения — нужен слуховой аппарат.
  • Слепота на один глаз — необходима акустическая система для парковки.
  • Ампутации — можно водить, если авто переоборудовано под ручное управление.
  • Временные травмы — например, с гипсом на руке за руль можно, если это не мешает управлению.

«На вашей совести»: когда решает сам водитель

Ряд заболеваний не входят в перечень противопоказаний, но требуют внимательного отношения к себе:

  • Сахарный диабет
  • Астма
  • Гипертония
  • Онкологические диагнозы в ремиссии

При этих состояниях важно контролировать самочувствие. Температура, головная боль или слабость — уже повод не ехать.

Кроме того, беременность, ВИЧ, гастрит или остеохондроз сами по себе не являются запретами. Но если вы принимаете лекарства, которые влияют на реакцию или вызывают сонливость — лучше отложить поездку.

Медкомиссия и ответственность

  • Медсправка обязательна при обновлении прав каждые 10 лет — проверяют зрение, психику и хронические диагнозы.
  • Штраф за вождение с противопоказаниями — от 5 000 до 15 000 рублей.
  • Лишить прав может только суд, по решению на основе заключений врачей.

Главное — здравый смысл

Даже временное недомогание может стать угрозой за рулём. Слабость, головокружение или сонливость — это уже риск. Лучше опоздать, чем не доехать, сообщает pg13.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

2 часа назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

методом холодного тумана барьерная защита что это

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Не у нас

день назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

выравнивание потолка под покраску в Москве

Не у нас

19 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

23 часа назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Не у нас

20 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Новости Казани
2 дня назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Новости Казани

11 минут назад

В Казани прошел фестиваль «Радио Победа» в ИТ-парке имени Башира Рамеева

Не у нас

46 минут назад

Скончался звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Александр Кобозев

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани украли ящик с пожертвованиями из кафедрального собора

Новости Казани

2 часа назад

«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани
В Татарстане живет мужчина по имени Победа, род...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане пара оформила 1,5 тыс. мигрантов через фиктивную фирму

Не у нас

3 часа назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Не у нас

3 часа назад

Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности
Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих п...
Интересное в Казани
4 дня назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур