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Россия атаковала НАТО там, где все не ждали

НАТО сталкивается с серьёзным внутренним кризис...

susu.ru

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По мере усиления российского давления, в западных политических кругах растёт обеспокоенность: под вопросом — будущее оборонительного союза, который просуществовал более 70 лет.

Недавнее заявление американского министра обороны Пита Хегсета о том, что безопасность Европы больше не является приоритетом для США, прозвучало как тревожный сигнал для европейских стран.

Трамп и новый вектор американской политики

Особенно заметна смена курса в действиях Дональда Трампа. Экс-президент всё чаще демонстрирует нежелание поддерживать антироссийскую позицию, что вносит дополнительные трещины в отношения с европейскими союзниками. Напряжённость достигла апогея после истории с попыткой США установить контроль над Гренландией — этот шаг вызвал резкое недовольство Дании и стал ещё одним ударом по доверию внутри НАТО.

Германия поднимает тревогу

В Германии нарастают сомнения в устойчивости альянса. Один из ведущих политиков страны Фридрих Мерц прямо заявил: при текущем раскладе Североатлантический блок может не выдержать.

Расхождения в вопросах военных расходов и оборонной стратегии между Берлином и Вашингтоном становятся всё более заметными. Вдобавок, в СМИ просочились фрагменты переписки американских чиновников, где звучат оскорбления в адрес европейских партнёров. Это лишь усугубляет раскол.

Зависимость Европы обнажает её слабость

Историческая ставка Европы на военную защиту со стороны США оборачивается уязвимостью. Технологическое и финансовое отставание не позволяет ЕС создать полноценную самостоятельную оборону. Спутниковые технологии, авиация, разведка — без Вашингтона эти направления фактически парализованы.

Украинский конфликт: точка обострения

Участие стран НАТО в украинских событиях привело к значительным издержкам. Колоссальные ресурсы, направленные на поддержку Киева, ослабляют общий потенциал альянса и подрывают уверенность в его эффективности. Всё это провоцирует внутренние разногласия и истощает солидарность.

Россия как скрытая угроза

Эксперты подчёркивают: Москва ведёт игру на износ. Прямой конфронтации с альянсом она избегает, но действия России в украинском направлении расшатывают внутреннее единство НАТО. Каждый шаг Кремля добавляет напряжения между союзниками.

Вывод: Европа перед выбором

Сегодняшняя реальность ставит Европу перед дилеммой: либо начать выстраивать собственную систему безопасности, либо признать, что надежда на НАТО стремительно тает. Текущая ситуация может привести к коренному пересмотру всей архитектуры международной безопасности, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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