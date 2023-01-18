Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

В Госдуме РФ предложено отправлять на военные сборы граждан, которые не служили в армии, в возрасте старше 30 лет, а также резервистов. Как пишет altapress.ru, мотивировка проста - чтобы " люди не становились пушечным мясом" из-за отсутствия военной подготовки в случае масштабного конфликта.

По закону, военные сборы в РФ проводят для подготовки граждан к военной службе, если речь о тех, кто в запасе. Военные сборы не предусматривают участие в каких-либо военных действиях, либо специальных военных операциях.

Единственное требование - состояние здоровья. Критерии годности учитывать будут.

Проводить сборы могут в воинских частях, на полигонах. И предельная длительность сбора составляет 2 месяца. Призывать гражданина на сборы не могут чаще одного раза в три года.

От военных сборов освобождают следующие категории россиян:

женщин;

граждан, забронированных госорганами и органами местного самоуправления на период мобилизации и военное время;

сотрудников ОВД, Росгвардии, УИС, ГПС, таможенных органов и органов исполнительной системы;

гражданский персонал ОВД, нацгвардии, УИС, ГПС, таможенных органов и органов исполнительной системы, а также ВС РФ, других войск и формирований;

летно-технический состав, а также рабочих и служащих авиационного и железнодорожного транспорта;

плавающий состав судов морского, речного флота, рыбной промышленности (в период навигации);

граждан, занятых на посевных и уборочных работах (в период таких работ);

педагогических работников;

учащихся по очной или очно-заочной форме обучения; учащихся по заочной форме (в период промежуточной или итоговой аттестации, подготовки дипломной работы);

родителей трех и более несовершеннолетних детей;

временно негодных по состоянию здоровья;

занятых постоянным уходом за близким родственником, обязанных по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

опекунов или попечителей несовершеннолетних родного брата или родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

имеющих ребенка и воспитывающих его без матери;

имеющих ребенка и жену, беременную сроком не менее 22 недель;

депутатов федерального и местного уровня;

зарегистрированных в качестве кандидатов на выборные органы государственной власти и органов местного самоуправления;

обучающихся по очной форме обучения;

вынужденных переселенцев и беженцев.

Не призовут тех, кто младше 30 лет.

В любом случае для призыва на сборы должно быть подписано соответствующее распоряжение правительства.

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