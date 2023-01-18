Разведчик, Герой России Клупов рассказал, почему ВС РФ так медленно наступают на Украине
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Прорыва, скорее всего, не случится в ближайшее время. Так считает военный эксперт, ветеран разведчики, Герой России Рустем Клупов. В интервью "МК" Рустем отметил, что по ряду причин на массированное наступление россиян ранее весны трудно рассчитывать.
"ЧВК "Вагнер" организовали успешное наступление - их продвижение за несколько суток составило до 8 километров в глубину, - сказал он. - Соответственно, наметился успех в тактической зоне. Конечно, нельзя при этом говорить, что мы прорвали линию обороны".
Да и про окружение Артемовска говорит рано, считает Герой России.
"Сейчас мы видим только некоторые наметки охвата Артемовска, - считает Клупов. - Это очень сильный укрепрайон, более крупный и более подготовленный, чем Соледар. Артемовск окружен со всех сторон мелкими населенными пунктами, одним из которых является Соледар. Все эти населенные пункты превращены в крепости, как и Артемовск. Получается такая цитадель, окруженная системой крепостей".
"Такие укрепления сходу не возьмешь. На мой взгляд, сложности еще и в нашем медленном продвижении. Украинцы успевают готовить оборону в глубине. И здесь огромное значение имеют резервы. Прорыв заключается не только в уничтожении противника, но и введении в прорыв резервов", - отметил Клупов.