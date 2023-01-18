Разведчик, Герой России Клупов рассказал, почему ВС РФ так медленно наступают на Украине

Прорыва, скорее всего, не случится в ближайшее время. Так считает военный эксперт, ветеран разведчики, Герой России Рустем Клупов. В интервью "МК" Рустем отметил, что по ряду причин на массированное наступление россиян ранее весны трудно рассчитывать.

"ЧВК "Вагнер" организовали успешное наступление - их продвижение за несколько суток составило до 8 километров в глубину, - сказал он. - Соответственно, наметился успех в тактической зоне. Конечно, нельзя при этом говорить, что мы прорвали линию обороны".

Да и про окружение Артемовска говорит рано, считает Герой России.