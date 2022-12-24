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Режиссер-постановщик, актер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб в боях под Бахмутом

Режиссер-постановщик, актер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб в боях под Бахмутом

Фото: социальные сети

Актер и режиссер студии "Квартал 95" Олег Бобало убит в боях по Артемовском (Бахмутом). О случившемся жена украинского добровольца написала в социальных сетях.

"По справедливости, он должен снимать кино. Он должен быть востребован в этой области", — пишет супруга покойного.

Женщина добавила, что понятия не имеет, когда ей выдадут тело супруга, чтобы можно было организовать похороны.
Олег Бобало работал над такими фильмами как "Структура кофе, или "Абзац..!", сериалом "Мамочки", фильмом "Они закончили войну", "Альпинист", "Как казаки" и "Украинское кино. Становление".

Саму студию "Квартал 95" в 2005 году основал нынеший президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков.

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