Решение утверждено: пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

Правительство России держит пульс на текущих социально-экономических тенденциях в стране.

Особенно это необходимо, когда речь идёт о незащищенных слоях населения, как, например, пенсионеры. Граждане РФ, которые отдали свои лучшие годы на труд, на обустройство своей жизни, семьи, после всех прожитых лет заслуживают долгожданный отдых с наступлением старости. И в тех случах, когда они окончательно прекратили свою трудовую деятельность, пенсия остаётся единственным источником их дохода. Поддерживать уровень пенсий на приличном уровне, чтобы у пожилых всегда были возможности позволить себе всё самое необходимое - крайне важная задача.



В связи с этим в ближайшие два года пенсии в России увеличатся на 20%. Это будет происходить поэтапно: в 2024 году - на 9,5%, а в 2026 году - на 10,3%. Нововведение коснется всех категорий пенсионеров, включая тех, кто получает пенсию по различным основаниям. Важно отметить, что это повышение затронет работающих и неработающих граждан, сообщает PROKAZAN.