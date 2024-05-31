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Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года российские пенсионеры могут рассчитывать на существенное увеличение выплат.  Правительство запланировало поэтапную индексацию социальных  и государственных пенсий, которая в совокупности составит 20%.

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В ближайшие два года российские пенсионеры могут рассчитывать на существенное увеличение выплат. Правительство запланировало поэтапную индексацию социальных и государственных пенсий, которая в совокупности составит 20%.

График индексации:

2024 год: повышение на 9,5%

2026 год: повышение на 10,3%

Индексация затронет все категории пенсионеров, включая:

  • получателей пенсий по старости
  • получателей пенсий по инвалидности
  • получателей пенсий по случаю потери кормильца

Важно отметить, что прибавку к пенсии получат как работающие, так и неработающие граждане.

Данные меры социальной поддержки закреплены в федеральном бюджете Социального фонда. Последний раз пенсии индексировались в апреле 2023 года.

Эксперты единодушны во мнении, что повышение пенсионных выплат на 20% станет весомым подспорьем для пожилых людей и позволит им чувствовать себя более уверенно в условиях растущих цен.

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