Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке
В ближайшие два года российские пенсионеры могут рассчитывать на существенное увеличение выплат. Правительство запланировало поэтапную индексацию социальных и государственных пенсий, которая в совокупности составит 20%.
График индексации:
2024 год: повышение на 9,5%
2026 год: повышение на 10,3%
Индексация затронет все категории пенсионеров, включая:
- получателей пенсий по старости
- получателей пенсий по инвалидности
- получателей пенсий по случаю потери кормильца
Важно отметить, что прибавку к пенсии получат как работающие, так и неработающие граждане.
Данные меры социальной поддержки закреплены в федеральном бюджете Социального фонда. Последний раз пенсии индексировались в апреле 2023 года.
Эксперты единодушны во мнении, что повышение пенсионных выплат на 20% станет весомым подспорьем для пожилых людей и позволит им чувствовать себя более уверенно в условиях растущих цен.
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