Решение принято: пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В ближайшие два года российские пенсионеры могут рассчитывать на существенное увеличение выплат. Правительство запланировало поэтапную индексацию социальных и государственных пенсий, которая в совокупности составит 20%.

График индексации:

2024 год: повышение на 9,5%

2026 год: повышение на 10,3%

Индексация затронет все категории пенсионеров, включая:

получателей пенсий по старости

получателей пенсий по инвалидности

получателей пенсий по случаю потери кормильца

Важно отметить, что прибавку к пенсии получат как работающие, так и неработающие граждане.

Данные меры социальной поддержки закреплены в федеральном бюджете Социального фонда. Последний раз пенсии индексировались в апреле 2023 года.

Эксперты единодушны во мнении, что повышение пенсионных выплат на 20% станет весомым подспорьем для пожилых людей и позволит им чувствовать себя более уверенно в условиях растущих цен.