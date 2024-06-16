Решение принято: в РФ пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о серьёзной поддержке
Яна Лаушкина
Российское правительство приняло решение об увеличении пенсий в рамках новой экономической политики.
В течение двух следующих лет пенсионеры получат значительную поддержку в виде индексации пенсий.
Согласно официальным заявлениям, общий рост пенсионных выплат составит 20%. В 2024 году пенсии увеличатся на 9,5%, а в 2026 году планируется еще одно увеличение на 10,3%. Это изменение затронет всех категории пенсионеров, что обещает значительное улучшение их финансового положения.
Новые меры, касающиеся получателей пенсий, вступают в силу. Эти изменения затронут как тех, кто еще работает, так и не работающих пенсионеров. Финансовое благополучие пенсионеров будет подвергнуто значительному влиянию. Решение придает им больше уверенности в своих финансах в условиях экономической нестабильности и увеличения цен.
Получатели пенсий по возрасту и по инвалидности также ощутят эти перемены, сообщает PROKAZAN.
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