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Решение принято: в РФ пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о серьёзной поддержке

Российское правительство приняло решение об увеличении пенсий в рамках новой экономической политики.

Яна Лаушкина

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Российское правительство приняло решение об увеличении пенсий в рамках новой экономической политики.

В течение двух следующих лет пенсионеры получат значительную поддержку в виде индексации пенсий.

Согласно официальным заявлениям, общий рост пенсионных выплат составит 20%. В 2024 году пенсии увеличатся на 9,5%, а в 2026 году планируется еще одно увеличение на 10,3%. Это изменение затронет всех категории пенсионеров, что обещает значительное улучшение их финансового положения.

Новые меры, касающиеся получателей пенсий, вступают в силу. Эти изменения затронут как тех, кто еще работает, так и не работающих пенсионеров. Финансовое благополучие пенсионеров будет подвергнуто значительному влиянию. Решение придает им больше уверенности в своих финансах в условиях экономической нестабильности и увеличения цен.

Получатели пенсий по возрасту и по инвалидности также ощутят эти перемены, сообщает PROKAZAN.

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