Решение принято: в РФ пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В рамках новой экономической политики Российское правительство запланировало масштабную индексацию пенсий, которая охватит следующие два года.

Согласно официальным заявлениям, общее увеличение пенсионных выплат достигнет 20%.

Подробности предстоящей индексации:

В 2024 году пенсионные выплаты возрастут на 9,5%. В 2026 году запланировано дополнительное повышение на 10,3%.

Это увеличение коснется всех категорий пенсионеров:

Получатели пенсий по возрасту.

Получатели пенсий по инвалидности.

Получатели пенсий в случае потери кормильца.

Важно отметить, что новые меры затронут как занятых на работе, так и неработающих пенсионеров. Ожидается, что данные изменения окажут значительное влияние на финансовое благополучие пенсионеров, предоставляя им возможность чувствовать себя более финансово уверенными на фоне экономической нестабильности и повышения цен.

Информация о предстоящем увеличении пенсий уже внесена в федеральный бюджет Социального фонда РФ и стала первой такой инициативой после последней индексации, которая произошла в апреле 2023 года. Эксперты единодушны в мнении, что предстоящее 20-процентное увеличение пенсионных выплат ощутимо улучшит жизнь старшего поколения, позволяя им адаптироваться к изменениям экономической среды с большей уверенностью.