Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Решение принято: в РФ пенсии повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В рамках новой экономической политики Российское правительство запланировало масштабную индексацию пенсий, которая охватит следующие два года.

gradkostroma.ru

Подписаться в Telegram

В рамках новой экономической политики Российское правительство запланировало масштабную индексацию пенсий, которая охватит следующие два года.

Согласно официальным заявлениям, общее увеличение пенсионных выплат достигнет 20%.

Подробности предстоящей индексации:

  1. В 2024 году пенсионные выплаты возрастут на 9,5%.
  2. В 2026 году запланировано дополнительное повышение на 10,3%.

Это увеличение коснется всех категорий пенсионеров:

  • Получатели пенсий по возрасту.
  • Получатели пенсий по инвалидности.
  • Получатели пенсий в случае потери кормильца.

Важно отметить, что новые меры затронут как занятых на работе, так и неработающих пенсионеров. Ожидается, что данные изменения окажут значительное влияние на финансовое благополучие пенсионеров, предоставляя им возможность чувствовать себя более финансово уверенными на фоне экономической нестабильности и повышения цен.

Информация о предстоящем увеличении пенсий уже внесена в федеральный бюджет Социального фонда РФ и стала первой такой инициативой после последней индексации, которая произошла в апреле 2023 года. Эксперты единодушны в мнении, что предстоящее 20-процентное увеличение пенсионных выплат ощутимо улучшит жизнь старшего поколения, позволяя им адаптироваться к изменениям экономической среды с большей уверенностью.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Интересное в Казани

день назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

чаты по борьбе с плесенью в москве

Новости Казани

день назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

триколор установка подключение цена в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

Новости Казани

день назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Новости Татарстана

час назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Татарстана

день назад

Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма

Новости Казани

день назад

В озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб
Лонгриды
2 дня назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 27 мая по 3 июня подорожал весь бензин

Интересное в Казани

день назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

4 часа назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Казани

4 часа назад

Казанцы жалуются на сквер на улице Белинского
В Казани трамвай снес 2 легковушки
Новости Казани
час назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 12 июня ожидается 35 градусов

Новости Казани

7 часов назад

Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане до 4,66% подорожали яблоки и лук
Интересное в Казани
5 дней назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»