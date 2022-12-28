"Наши деды тут воевали": российские военные начали использовать под Херсоном окопы времен Второй Мировой войны

Российские военные используют на Купянском направлении окопах, вырытые во время Второй Мировой войны. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений с позывным "Князь".

"Еще деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг" - рассказал офицер.

По его словам, при восстановлении окопов российские военные добавили то, что "нужно для современной войны".

