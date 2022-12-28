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"Наши деды тут воевали": российские военные начали использовать под Херсоном окопы времен Второй Мировой войны

"Наши деды тут воевали": российские военные начали использовать под Херсоном окопы времен Второй Мировой войны

Фото: novorosinform.org

Российские военные используют на Купянском направлении окопах, вырытые во время Второй Мировой войны. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений с позывным "Князь".

"Еще деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг" - рассказал офицер.

По его словам, при восстановлении окопов российские военные добавили то, что "нужно для современной войны".

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