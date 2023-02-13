Рамзан Кадыров признался, что не боится ядерной войны и возможной гибели своих детей

Кадыров заявил, что он полностью готов к ядерной войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не боится ядерной войны, несмотря на то, что у него 14 детей.

В интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", Кадыров ответил на вопрос, боится ли он лично ядерного конфликта. Казыров ответил отрицательно, отметив, что боится он по-настоящему совсем другого - что человечество потеряет то, что у него уже есть.

Кадыров искренне верит, что президент РФ Владимир Владимирович Путин ведет сейчас правильную политику в рамках СВО, а потому он добьется своих целей. Кадыров заявляет, что он спокоен, так как тактика Путина – безошибочна.

Также Кадыров отметил, что у него 14 детей, восемь из них – сыновья. Но несмотря на это, он не боится мировой войны.

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