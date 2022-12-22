Зеленский попросил США профинансировать "преступления Киева": так перевела переводчица

Всего одна оговорка переводчицы привела к тому, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с Байденом попросил США "профинансировать преступления" Киева, пишет ТАСС.

На итоговой пресс-конференции лидеров стран Зеленский решил выразить благодарность Байдену за выделение финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов.

"Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений... страны", — сказала переводчица, перепутав английские слова crime (преступление) и country (страна).

В стенограмме оговорка переводчицы не упоминается.

