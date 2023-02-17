Путин подписал: появился важный закон о поддержке супругов военных, погибших в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших в зоне спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий получение мер социальной поддержки супругами военнослужащих, погибших в ходе СВО вне зависимости от состава семьи, в которой они живут.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "О ветеранах".

В соответствии с документом, супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе СВО.

Ранее супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могли получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Данный закон решает эту задачу.

Ранее ProKazan сообщал, что аналитики проинформировали о том, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине.