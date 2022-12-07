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«Завершается вторая фаза СВО»: эксперт Леонков дал прогноз на зимнюю кампанию на Украине

«Завершается вторая фаза СВО»: эксперт Леонков дал прогноз на зимнюю кампанию на Украине

Фото: discover24.ru

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью "МК" поделился своими прогнозами относительно зимней кампании на Украине.

Западные аналитики предсказали, что зимой ВСУ пойдут в наступление, Леонков считает, что такое развитие событий вероятно.

"Такого рода заявления основаны на том, что осенняя распутица, создающая проблемы передвижения по грунту, заканчивается. На вооружении Украины все-таки остается часть бронированной техники - боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, вернувшиеся после ремонта, например, из той же самой Чехии. То есть, скажем так, сил и средств для каких-то локальных прорывов на линии боевого соприкосновения у ВСУ достаточно", - заявил он.

Однако у ВСУ не слишком хорошо обстоят дела с личным составом, экипировкой, боеприпасами, и это может создать большие проблемы. У российских военных ситуация другая.

"Понятное дело, что наполнение материально-техническим обеспечением идет именно для того, чтобы зимой проводить контрнаступательные и наступательные операции. А вот где они начнутся — вопрос, конечно, закрытый. Однако то, что сейчас происходит под Артемовском, Соледаром, в районе Марьинки и Авдеевки, говорит о том, что до нового года решаются задачи по ликвидации сосредоточенной там украинской группировки. То есть завершается вторая фаза СВО, которая называется "освобождение Донбасса", для того, чтобы после этого перейти к третьей фазе".

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