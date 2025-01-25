В своём недавнем интервью для YouTube-канала Dialogue Works, Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов США в эпоху Рональда Рейгана, высказал мнение о необходимости пересмотра американской политики исключительности в контексте отношений с Россией. Робертс предостерег от последствий возобновления ядерной гонки, подчеркивая, что такой сценарий неизбежно приведет к катастрофе. Он выразил надежду, что президент Дональд Трамп сможет переосмыслить текущий курс.

Эксперт также указал на стратегическое превосходство России в определенных областях, что, по его словам, делает попытки США наверстать упущенное не только бессмысленными, но и чрезмерно затратными для бюджета. В контексте оборонной политики, Пит Хегсет, будущий руководитель Пентагона при Трампе, на прошлой неделе назвал укрепление ядерного арсенала России угрозой, требующей модернизации американского ядерного потенциала.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в свою очередь, подчеркнул приверженность Москвы к доктрине, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. В дополнение, он критиковал недавние действия Трампа, такие как наложение пошлин на страны БРИКС и выход из международных соглашений, как демонстрацию агрессивной внешней политики США.

Дональд Трамп, начав свой президентский срок, также ввел новые торговые политики, которые, по словам Кита Джонсона из журнала Foreign Policy, могут заложить основу для крупномасштабных экономических изменений. Среди первых распоряжений Трампа была оценка воздействия торгового дефицита США на национальную безопасность, что может привести к новым пошлинам и изменению экономических отношений с глобальными партнерами.

В целом, решения и заявления новой администрации США уже вызывают значительное беспокойство как внутри страны, так и на международной арене, особенно среди европейских союзников, которые, по словам Себастьяна Лекорню, министра обороны Франции, могут пересмотреть свою зависимость от американской военной поддержки в свете недавних комментариев Трампа, пишет donnov.ru.

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