Когда мечты о Востоке оживают

Ресторан «Марокко» словно сошел со страниц восточных легенд. Его интерьер, насыщенный яркими узорами, мягкими диванами и загадочным светом, создает неповторимую атмосферу сказки, где каждое мгновение наполняется очарованием и комфортом.

Романтика, созданная Востоком

В ресторане «Марокко» романтический вечер становится настоящим путешествием. Закрытые кабинки, приглушенный свет и аутентичная музыка наполняют пространство интимностью и магией. Это место, где можно забыть обо всём и сосредоточиться друг на друге.

Вкус путешествия: что попробовать?



Тартар из филе бычка: Нежный тартар из свежего филе бычка, приправленный специями и соусами, подаётся с хрустящей чиабаттой

Свиные рёбра с коул слоу: Сочные свиные рёбра, запечённые до золотистой корочки соусом на выбор барбекю/сладкий, сервируются с освежающим салатом коул слоу.

Стейк из сёмги: Аппетитный стейк из свежей сёмги, обжаренный до совершенства, подаётся с нежным картофельным пюре и сливочным соусом

Том ям с дарами моря: Ароматный тайский суп с морепродуктами, насыщенный пряными и кисло-острыми нотками, согреет и удивит богатством вкусов

Поке с сёмгой: Свежие овощи с нежно заправленными кусочками сёмги, рисом и соусами унаги и ореховый, создаёт гармоничное и питательное блюдо.

Салат «Марокко»: Сочетание сочных тигровых креветок, нежного кальмара и мидий на подушке из печеного картофеля и свежего айсберга, дополненное фирменным соусом с изысканным вкусом.

Магия в каждой детали

Традиционные чаепития раскрывают секреты марокканской культуры. Каждое посещение ресторана становится больше, чем просто ужином — это событие, которое остаётся с вами.



Почему «Марокко» — ваш выбор?

Потому что это не только про вкусную еду, но и про атмосферу, где каждая деталь заботится о вашем комфорте. Это место, где легко удивлять, вдохновлять и делиться эмоциями.

Сказка, в которую хочется возвращаться снова

Ресторан «Марокко» — это история про уют, эстетику и любовь к деталям. Если вы ищете место, где гастрономия и романтика идут рука об руку, то именно здесь начинается ваша восточная сказка.

Романтический вечер — это не только о том, где вы, но и о том, как вы чувствуете. Казань предлагает множество мест, но есть те, которые действительно превращают простое свидание в особенное событие.

В Dali искусство оживает в каждой детали — от картин на стенах до утонченных вкусов на тарелке. Это место, где Средиземноморье раскрывается не только через блюда, но и через атмосферу, вдохновленную любовью.

А «Марокко» — это целый мир восточной магии. Здесь ароматы специй, мягкий свет и уютные уголки рассказывают свои истории, а вы добавляете в них свои.