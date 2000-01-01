Романтический вечер — это не просто ужин, а целая история, которую вы создаете вместе. В Казани есть рестораны, где эта история обретает особый смысл. Это не про пафос, а про уютные взгляды, медленные разговоры и ту самую атмосферу, которая остается в памяти надолго.
два ресторана Казани,
где каждая деталь пропитана романтикой
Dali — это ресторан, где средиземноморская кухня встречается с искусством. Стены, украшенные картинами, напоминают: каждый вечер — это творение, которое создаете вы вдвоем.


А «Марокко» приглашает забыть о времени и раствориться в мире восточных красок. Здесь каждый ужин становится маленькой сказкой — со своим ароматом, вкусом и уютной магией.
*нажми
*нажми
Если вы ищете места, где вечер станет больше, чем просто свидание, эти рестораны ждут вас.
Там, где ужин превращается в искусство
Ресторан Dali в Казани — это не просто место для ужина, это пространство, где гастрономия встречается с современным искусством. Интерьер напоминает уютную галерею, а каждое блюдо — это гастрономический шедевр, созданный для настоящих ценителей вкуса и стиля.
Романтика начинается с деталей
Dali — это место, где каждая деталь подчеркивает особенность момента. Приглушённый свет, уютные столики, картины на стенах — всё здесь создано для того, чтобы ваш вечер был наполнен атмосферой любви и вдохновения.
Блюда, которые стоит попробовать:

  • Ассорти из морепродуктов: Изобилие свежих морских деликатесов, подаваемое в виде ассорти, создано для истинных гурманов.

  • Осьминог с картофелем: Тушёный осьминог с запеченным молодым картофелем и нежным кремом из баклажанов.

  • Бифштекс из конины: бифштекс с мягкой и нежной текстурой из мраморной конины, подается вместе с пикантным соусом «Сальса» и цукини гриль.

  • Сахалинский гребешок: обжаренный до золотистой корочки гребешок, подается вместе с нежным «бейби картофелем», и пышным трюфельным муссом

  • Люмьер — изысканная морская устрица, выращенная на Дальнем Востоке из французского малька. Гармония вкуса раскрывается в тонкой сладости, оставляя за собой нежное послевкусие.

  • Розовая Джоли — устрица из ЮАР, имеет неповторимый вкус сладости и легкой солености, напоминая, тем самым, соленую карамель.

  • Хасанская устрица —эта устрица отличается мясистой текстурой и насыщенным вкусом. Пикантные свежие ноты огурца гармонично сочетаются с йодистыми и солоноватыми оттенками.

  • Японская устрица Осака — это свежий, не слишком соленый, сливочный вкус без «рыбного» запаха. Осака — удачный аккомпанемент практически к любому вину.
Когда вкус становится воспоминанием
Каждое блюдо в Dali — это не просто еда, а целое гастрономическое путешествие. Средиземноморские и восточные мотивы в меню создают уникальную симфонию вкусов, которую невозможно забыть.

Уют, стиль и немного магии
Если вы ищете место, чтобы отметить важное событие или просто сделать вечер незабываемым, Dali предлагает больше, чем просто ужин. Персонал готов помочь с организацией сюрприза, украшением стола или другими деталями, которые сделают момент по-настоящему особенным.
Казань, Московская, 36, +7−939−509−55−09
Точка, куда хочется вернуться снова
Dali — это не только про еду, но и про эмоции, которые остаются с вами. Здесь создаются воспоминания, которые хочется повторять снова и снова. Если вы мечтаете о вечере, наполненном теплом, вкусом и романтикой, это место ждёт именно вас.
Когда мечты о Востоке оживают
Ресторан «Марокко» словно сошел со страниц восточных легенд. Его интерьер, насыщенный яркими узорами, мягкими диванами и загадочным светом, создает неповторимую атмосферу сказки, где каждое мгновение наполняется очарованием и комфортом.
Романтика, созданная Востоком
В ресторане «Марокко» романтический вечер становится настоящим путешествием. Закрытые кабинки, приглушенный свет и аутентичная музыка наполняют пространство интимностью и магией. Это место, где можно забыть обо всём и сосредоточиться друг на друге.
Вкус путешествия: что попробовать?

  • Тартар из филе бычка: Нежный тартар из свежего филе бычка, приправленный специями и соусами, подаётся с хрустящей чиабаттой

  • Свиные рёбра с коул слоу: Сочные свиные рёбра, запечённые до золотистой корочки соусом на выбор барбекю/сладкий, сервируются с освежающим салатом коул слоу.

  • Стейк из сёмги: Аппетитный стейк из свежей сёмги, обжаренный до совершенства, подаётся с нежным картофельным пюре и сливочным соусом

  • Том ям с дарами моря: Ароматный тайский суп с морепродуктами, насыщенный пряными и кисло-острыми нотками, согреет и удивит богатством вкусов

  • Поке с сёмгой: Свежие овощи с нежно заправленными кусочками сёмги, рисом и соусами унаги и ореховый, создаёт гармоничное и питательное блюдо.

  • Салат «Марокко»: Сочетание сочных тигровых креветок, нежного кальмара и мидий на подушке из печеного картофеля и свежего айсберга, дополненное фирменным соусом с изысканным вкусом.
Магия в каждой детали
Традиционные чаепития раскрывают секреты марокканской культуры. Каждое посещение ресторана становится больше, чем просто ужином — это событие, которое остаётся с вами.

Почему «Марокко» — ваш выбор?
Потому что это не только про вкусную еду, но и про атмосферу, где каждая деталь заботится о вашем комфорте. Это место, где легко удивлять, вдохновлять и делиться эмоциями.
Сказка, в которую хочется возвращаться снова
Ресторан «Марокко» — это история про уют, эстетику и любовь к деталям. Если вы ищете место, где гастрономия и романтика идут рука об руку, то именно здесь начинается ваша восточная сказка.
Казань, Вишневского, 59, +7 (904) 717-56-00
Романтический вечер — это не только о том, где вы, но и о том, как вы чувствуете. Казань предлагает множество мест, но есть те, которые действительно превращают простое свидание в особенное событие.
В Dali искусство оживает в каждой детали — от картин на стенах до утонченных вкусов на тарелке. Это место, где Средиземноморье раскрывается не только через блюда, но и через атмосферу, вдохновленную любовью.
А «Марокко» — это целый мир восточной магии. Здесь ароматы специй, мягкий свет и уютные уголки рассказывают свои истории, а вы добавляете в них свои.
Такие места — не случайный выбор. Это осознанное решение сделать вечер важным, чтобы потом вспоминать его с теплотой. Потому что романтика — это искусство, а искусство всегда требует подходящей сцены. Выберите её для своего сюжета.