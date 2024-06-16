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Прогноз погоды переменился: нас ждет возвращение адской жары и дождей

Новые прогнозы погоды были опубликованы специалистами в области метеорологии из города Владимира.

Яна Лаушкина

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Новые прогнозы погоды были опубликованы специалистами в области метеорологии из города Владимира.

Их результаты наблюдений говорят о том, что стабильное погодное состояние оказывается невозможным. Вместо того, чтобы лето было предсказуемым, чтобы были возможности строить планы или внезапно отправиться загорать при удобной возможности, погода полностью решила испортить планы россиян, путая как рядовых гражданх, так и специалистов синоптиков.

Согласно данным прогноза, с 17 по 21 июня жители Владимира смогут насладиться температурой воздуха от +23 до +26 градусов Цельсия. Однако 18 числа температура резко поднимется до отметки в +29 градусов. После этого ожидается небольшой спад до +22...+25 градусов. Таким образом, температура будет изменяться, но не так сильно, как в последующие дни.

На следующей неделе придется столкнуться со шквалом осадков, и подобная переменчивость привлекает внимание специалистов. Особенно интересно, что 19-го числа прогнозируется ливень с 19,5 мм осадков, составляющий 25% от обычной средней нормы за один месяц. В то же время, прогнозы менее интенсивных осадков на 10-ое число изменились: вместо прежних прогнозов теперь в этот день будет лить небольшой дождь.

Скорость ветра в текущей неделе достигнет 11 м/с, поэтому гражданам стоит быть готовыми к погодным колебаниям и неожиданностям, которые могут поджидать всех россиян в оставшуюся часть лета. И это прогнозы лишь на одну неделю, которые пришлось резко редактировать. Остальное же лето, скорее всего, будет не менее непредсказуемым. Обязательно и регулярно проверяйте свежие показания метеорологов, ведь без этого вы рискуете попасть врасплох, сообщает PROKAZAN.

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