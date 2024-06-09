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Прогноз погоды переменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень

Специалисты в области метеорологии из Владимира опубликовали новые прогнозы относительных погодных изменений на ближайшее время.

Надежда Острокол

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Специалисты в области метеорологии из Владимира опубликовали новые прогнозы относительных погодных изменений на ближайшее время.

И результаты наблюдений специалистов наталкивают на мысль, что ни о какой стабильной погоде речь идти не может.

С 6 по 10 июня жители Владимира могут ожидать температуру воздуха от +23 до +26 градусов. Однако 11 числа термометр стремительно поднимется до отметки в +29 градусов Цельсия. Затем нас ждет небольшой спад до +22...+25 градусов. Тем самым температура будет колебаться, но не столь значительно, как это будет в дальнейшем.

Отдельным аспектом в прогнозах специалистов стоят предстоящие осадки на следующей неделе. Так, 13 числа ожидается ливень с осадками в 19,5 мм, что составляет 25 процентов от месячной нормы. Ранее прогнозировались менее интенсивные осадки 10 числа, однако теперь ожидается небольшой дождь в этот день.
На протяжении текущей недели ожидается усиление ветра до скорости 11 м/с. Тем самым гражданам лучше подготовиться к погодным колебаниям и настоящим неожиданностям, которые погода запасла для всех россиян на всё оставшееся лето, сообщает PROGOROD33.

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