Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога
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Мощные взрывы прогремели 10 февраля в Киеве и Харькове. Информацию предоставило РИА Новости со ссылкой на местное издание "Страна.ua".
В регионах работает система ПВО. Других подробностей пока не сообщается.
Также 10 февраля по всей территории Украины работает воздушная тревога: соответствующие сообщения поступили из Кривого Рога, Харькова, Запорожья и других городов. Сообщается о повреждении объектов инфраструктуры.
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