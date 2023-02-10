Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога

Несколько мощных взрывов зафиксированы сегодня, 10 февраля, в Киеве и Харькове

Мощные взрывы прогремели 10 февраля в Киеве и Харькове. Информацию предоставило РИА Новости со ссылкой на местное издание "Страна.ua".

В регионах работает система ПВО. Других подробностей пока не сообщается.

Также 10 февраля по всей территории Украины работает воздушная тревога: соответствующие сообщения поступили из Кривого Рога, Харькова, Запорожья и других городов. Сообщается о повреждении объектов инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы.