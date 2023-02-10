Объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы

В Сеть попали личные данные украинского боевика, расстрелявшего безоружных российских пленных

В Сеть попали личные данные украинского националиста, который цинично расстрелял российских солдат, которые уже сдались в плен. Все это укровоин снимал на видео, а потом сам выложил его в Интернет.

Как пишет телеграм-канал ChekRu, всушник воюет на одном из участков боевой линии в рядах Вооруженных сил Украины.

"Сергей Макаренко. Расстрелял наших пленных. Проживает в Житомирской области, Житомирский р-н, С. Краснобирка. Известно все про него и его родственников", – проинформировал телеграм-канал ChekRu.

Речь идео о кадрах, которые накануне поразили россиян. Российские бойцы сдались в плен, были уже безоружными. Украинский "герой" спросил у них на мове, в каком подразделении они воюют, а потом, не дождавшись ответа, открыл огонь. Ориентировочно, был казнен один человек. Но в кадре рядом присутствуют и другие российские пленные, и их судьба пока неизвестна.

