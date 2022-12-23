"Прикидывают, как это сделать": Украина начала разведку для оценки состояния обороны Крыма

ВСУ начали проводить разведывательные мероприятия, чтобы составить оценку состояния обороны Крыма. Об этом пишет "МК", ссылаясь на сотрудника Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

"Практически сразу после отхода ВС России на левый берег Днепра и оставлении Херсона ВСУ сосредоточили усилия на ведении разведки и оценки состояния обороны на полуострове Крым", — цитирует издание Рожина.

Почти каждый день с ноября запускают коммерческие беспилотники в направлении Крыма и Севастополя.

Кроме того, указывается, что для наблюдения за активностью Вооруженных сил России на полуострове украинские техники оснастили камерами обычные аэростаты.

"В дни ведения воздушной разведки и попыток ударов по российским объектам к югу от Крыма в воздухе находился стратегический БПЛА RQ-4B/D, который отслеживал местоположение и характер применения средств ПВО ВС РФ", — отмечает Борис Рожин.

Он считает, что сейчас ВСУ собирают информацию и решают, как подступиться к Крыму, ведь президент Зеленский пообещал своему народу и всему Западу, что обязательно вернет Крым в состав Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский слезно выпросил у Штатов ЗРК Patriot, а Путин пообещал их "пощелкать".