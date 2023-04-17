Новости России
· Регина Шигабетдинова

«Придется делиться»: Пенсионеров, у которых есть невестка или зять, ждет большой сюрприз

Пенсионерам объяснили, в каких ситуациях они не смогут лишить прописки мужей и жён своих детей
«Придется делиться»: Пенсионеров, у которых есть невестка или зять, ждет большой сюрприз

Фото: babyzzz.ru

Пенсионеров страны, у которых есть невестка или зять, ждет сюрприз: судом создан новый прецедент с новым решением для подобных ситуаций. А судьи заключили, что пожилым владельцам недвижимости и другим жильцам придется делиться, передаёт PRIMPRESS.

Так, жилой дом в равной степени принадлежал четырем владельцам: отец, мать и два их сына. Один из сыновей женился, привел домой свою невесту и попросил родителей прописать ее в доме.

Пожилые родители согласились. Через некоторое время девушка родила девочку, которую тоже там прописали. Позже невестка и свекровь стали открыто враждовать - дело дошло до рукоприкладства. Невестку выгнали из дома, она переехала к своим родителям, но муж разводиться с ней не хотел и жил на два дома.

Позже семья обратилась в суд, чтобы выписать невестку из дома официально. Однако судьи встали на сторону жены сына пенсионеров, заявив, что пожилые родители сами согласились дать невестке регистрацию, а потому у нее есть полное право пользоваться домом. Такое право она потеряла бы только в случае развода, но его не случилось. Поэтому суд принял решение отказать в иске пенсионерам.

Специалисты отмечают,что это будет сигналом всем пожилым людям, которые будут принимать решение о прописке для своих невесток или зятьев. Впредь стоит учитывать, что в будущем отношения с ними могут разладиться, но выселить такого жильца будет уже крайне трудно.

Сегодня в Казани стартует финал Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Свой прогноз на исход серии дал легендарный хоккеист Владислав Третьяк.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть

Новости России

14 часов назад

«Придется делиться»: Пенсионеров, у которых есть невестка или зять, ждет большой сюрприз

уничтожение клопов в реутове

Общество

11 часов назад

«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Это нужно попробовать хотя бы раз в жизни: казанский ресторан представил новое меню с любопытными сочетаниями

квартире ремонт кухни под ключ в Москве

Общество

19 часов назад

Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

Новости России

12 часов назад

«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Новости России

15 часов назад

«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Новости России

день назад

Официально. В Генштабе ВС РФ рассказали, возможна ли новая волна частичной мобилизации
Новости Казани
21 час назад

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане простились с сержантом Виктором Поляковым, погибшим на Украине в зоне СВО

Новости Казани

2 часа назад

Стало известно, смогут ли жители Татарстана получать электронные повестки в военкомат через "Госуслуги Татарстана"

Новости Казани

2 часа назад

В Казани кондуктор устроил драку с женщинами в автобусе

Новости Казани

2 часа назад

В Казани простились с Эдуардом Хайруллиным
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам
Новости Казани
час назад

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам

Новости Казани

3 часа назад

В 2023 году в Казани построят шесть соципотечных домов

Новости Казани

5 часов назад

В МЧС РТ напомнили о запрете на приготовление шашлыка в Татарстане

Новости Казани

6 часов назад

Заодно и погреемся: в Татарстане синоптики пообещали на наступившей неделе потепление до + 19 градусов
"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани