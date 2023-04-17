Пенсионерам объяснили, в каких ситуациях они не смогут лишить прописки мужей и жён своих детей

Пенсионеров страны, у которых есть невестка или зять, ждет сюрприз: судом создан новый прецедент с новым решением для подобных ситуаций. А судьи заключили, что пожилым владельцам недвижимости и другим жильцам придется делиться, передаёт PRIMPRESS.

Так, жилой дом в равной степени принадлежал четырем владельцам: отец, мать и два их сына. Один из сыновей женился, привел домой свою невесту и попросил родителей прописать ее в доме.

Пожилые родители согласились. Через некоторое время девушка родила девочку, которую тоже там прописали. Позже невестка и свекровь стали открыто враждовать - дело дошло до рукоприкладства. Невестку выгнали из дома, она переехала к своим родителям, но муж разводиться с ней не хотел и жил на два дома.

Позже семья обратилась в суд, чтобы выписать невестку из дома официально. Однако судьи встали на сторону жены сына пенсионеров, заявив, что пожилые родители сами согласились дать невестке регистрацию, а потому у нее есть полное право пользоваться домом. Такое право она потеряла бы только в случае развода, но его не случилось. Поэтому суд принял решение отказать в иске пенсионерам.

Специалисты отмечают,что это будет сигналом всем пожилым людям, которые будут принимать решение о прописке для своих невесток или зятьев. Впредь стоит учитывать, что в будущем отношения с ними могут разладиться, но выселить такого жильца будет уже крайне трудно.

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