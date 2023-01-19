Представитель МИД РФ Захарова ответила Шольцу на заявление о поражении России и назвала его "врожденным уродом"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о "поражении России".

Господин Шольц заявил, что достижения мира на Украине и во всем мире "Россия должна проиграть". А потому Германия считает нужным и совершенно правильным поддерживать Украину оружием и финансами. Техники, по словам Шольца, Германия даст столько, "сколько потребуется".

"Врождённое уродство Шольца", — лаконично написала Захарова.

Ранее мы сообщали, что российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу".