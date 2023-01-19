Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"
Фото: capital.ru
Об изощренных пытках в украинском плену расскахал военный Алексей Луконов, история которого публикуется спецпроектом "Трибунал. Пытки российских военнопленных".
Сам Лукоянов попал в плен в марте 2022 года.
Несколько дней его держали в Киеве. В течение двух ночей жестоко избивали российского солдата.
"Перед тем, как они меня оттуда увезли, в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали", - говорит он.
Еще более изощренным пыткам, по словам Лукоянова, подвергались российские офицеры. Об этом вернувшийся из зоны спецоперации солдат знает со слов старшего лейтенанта - командира роты материального обеспечения, который в плену рассказал Лукоянову о зверствах украинцев.
"У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду", - сказал Лукоянов.
Допрашивали только под дулами автоматов, заставляли говорить на камеру гадости об Армии России, заставляли выучить украинский гимн и принуждали петь его.
"Провели нам колонку в камеру, там каждый день по пять раз с утра, по-моему, в обед и вечером он играл. Принесли нам потом распечатки с гимном. И был там один охранник в тюрьме: он, пока не крикнет вся камера "Слава Украине!", еду не раздавал", - добавил он.