Новости России
· Служба новостей

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"

Фото: capital.ru

Об изощренных пытках в украинском плену расскахал военный Алексей Луконов, история которого публикуется спецпроектом "Трибунал. Пытки российских военнопленных".
Сам Лукоянов попал в плен в марте 2022 года.

Несколько дней его держали в Киеве. В течение двух ночей жестоко избивали российского солдата.

"Перед тем, как они меня оттуда увезли, в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали", - говорит он.

Еще более изощренным пыткам, по словам Лукоянова, подвергались российские офицеры. Об этом вернувшийся из зоны спецоперации солдат знает со слов старшего лейтенанта - командира роты материального обеспечения, который в плену рассказал Лукоянову о зверствах украинцев.

"У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду", - сказал Лукоянов.

Допрашивали только под дулами автоматов, заставляли говорить на камеру гадости об Армии России, заставляли выучить украинский гимн и принуждали петь его.

"Провели нам колонку в камеру, там каждый день по пять раз с утра, по-моему, в обед и вечером он играл. Принесли нам потом распечатки с гимном. И был там один охранник в тюрьме: он, пока не крикнет вся камера "Слава Украине!", еду не раздавал", - добавил он.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?": в Татарстане мать мобилизованного доказывает, что он - не дезертир

Новости Казани

день назад

"Нырял с ангиной, а через несколько дней, как огурец": как и где жители Казани смогут искупаться на Крещение

Новости Казани

14 часов назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости Казани

день назад

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев попросился в отставку

Полезное

2 дня назад

Вы лишитесь квартиры, если не сделали ЭТО! Как сохранить жилье?

Профи - репетитор по рисованию для подготовки к 5 курсу

Новости России

день назад

Убитое детство: стало известно, как использовали в Соледаре девочек-подростков бойцы ВСУ

Новости России

17 часов назад

Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

Новости мира

день назад

Продюсер с Украины рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков
Новости Казани
12 часов назад

В Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев" (фото)

В Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев" (фото)

Автоновости Казани и Мира

40 минут назад

Даже трезвых водителей начнут лишать прав на 1,5 года с 20 января: ГИБДД сделает это в двух случаях

Новости России

час назад

"Тупой и еще тупее": Названы имена мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины

Новости мира

4 часа назад

Старый пан борозды не портит: в Польше начали готовиться к войне "до последнего поляка" и призывают на сборы мужчин старше 50 лет

Новости России

5 часов назад

Путин назвал победу России в спецоперации на Украине неизбежной по нескольким веским причинам
В Татарстане к новому купальному сезону планируется открыть еще 16 пляжей

Новости России

7 часов назад

Президент Путин сделал заявление по спецоперации на Украине: "Попытка прекратить эту войну"

Новости Казани

10 часов назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Новости Казани

10 часов назад

В Казани с 20 января подорожает проезд в метро
"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье