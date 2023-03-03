"Предлагают сорвать крупный куш": в МВД Татарстана рассказали о нетипичной новой уловке мошенников

В МВД РТ предупредили о новой нетипичной уловке мошенников

В Татарстане изобретательные мошенники начали представляться спортивными аналитиками и предлагают подписчикам "экспертные" прогнозы за деньги, предупреждают в МВД РТ.

Так, в Набережных Челнах 37-летний мужчина перевел такому "прогнозисту" 30 тыс. рублей, чтобы сделать спортивную ставку по его сценарию.

Мужчина подписался на канал якобы спортивного прогнозиста, который размещал аналитику матчей и скриншоты с выигранными купонами. Владелец канала обещал всем высокий процент исполнения его прогнозов. Каждый сценарий игр имел свою цену.

"Житель автограда почти два месяца пробовал удачу, но лишь нес убытки. Все обещания выиграть много и быстро оказались ложными. Осознав это, пострадавший обратился за помощью в полицию", — сказали в МВД Челнов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее ProKazan сообщал, что в Татарстане по подозрению в получении особо крупной взятки задержали чиновника Госстройнадзора РТ.