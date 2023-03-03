"Закрыл глаза на нарушения при строительстве": в Татарстане по подозрению в получении особо крупной взятки задержали чиновника Госстройнадзора РТ

В Татарстане задержан чиновник Госстройнадзора РТ по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки задержан чиновник Госстройнадзора РТ Ильнур Самигуллин, сообщает "Бизнес Онлайн".

В последнее время Самигуллин контролировал стройки на территории десятка районов Татарстана. Один из родственников чиновника получил квартиру в новом ЖК в Усадах Лаишевского района РТ. При этом квартира ему досталась на условиях, которые разительно отличаются от рыночных.

Отмечается, что строительство ЖК контролировал лично Самигуллин.

По информации сотрудников ФСБ, за это он не стал привлекать застройщика к ответственности за большое количество нарушений при возведении домов.

В отношении 46-летнего Заслуженного строителя республики возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Силовики продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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