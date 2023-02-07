Новости России
· Служба новостей

Полиция поймала мужчину, который пытался украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве

Полиция поймала мужчину, который пытался украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве

Фото: открытые источники

В Москве полиция задержала мужчину при попытке украсть тело вождя революции Ленина из Мавзолея. Его личность установлена, сообщают "Известия".

Уточняется, что 42-летний похититель Ильича госпитализирован, его отправили на принудительное лечение в одну из столичных клиник.

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет задержанный злоупотреблял алкоголем. Прибывшая на место скорая помощь выявила у него психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Собственно, до тела он не добрался, на него обратили внимание, когда он нарезал круги вокруг Мавзолея, видимо, планируя кражу века. Когда же решился зайти внутрь, был задержан.

Объяснить, зачем ему тело Ленина, мужчина не смог.

Ранее мы сообщали: "Я твой маму***, а я твой маму!" - состоялось самое эпичное заседание суда с массовой дракой прямо в зале (видео).

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Автоновости Казани и Мира

день назад

«Если увидят – лишат прав на год»: ГИБДД вводит новое правило для всех водителей

Редакция помогает

день назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

тараканы в москве санслужба

Новости Казани

день назад

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Новости России

день назад

Daily Mail: решение Путина развернуть гиперзвуковые ракеты "Циркон" теперь точно заткнёт НАТО и "русского медведя перестанут тыкать"

Профи - научиться играть на гитаре

Новости мира

день назад

"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии

Новости мира

23 часа назад

66-летняя женщина, по ошибке признанная мертвой, чуть не задохнулась в морге в мешке для трупов

Новости Казани

21 час назад

В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине

Новости мира

15 часов назад

Сестра премьер-министра Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками при землетрясении
Знаменитости
2 дня назад

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

Новости России

час назад

Полиция поймала мужчину, который пытался украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве

Редакция помогает

день назад

Вот куда нужно ехать отдыхать: современные и впечатляющие санатории, глемпинги и базы отдыха Татарстана

Новости России

2 часа назад

"Догадливые хлопцы": украинские военные специально портят технику, чтобы не идти на передовую

Новости мира

6 часов назад

"Я твой маму***, а я твой маму!": состоялось самое эпичное заседание суда с массовой дракой прямо в зале (видео)
Илон Маск заявил, что большинство людей в упор не видят грозящей опасности из-за расширения конфликта на Украине

Новости России

7 часов назад

Штурмовики-добровольцы при поддержке ВС РФ взяли Николаевку в ДНР: еще один рубеж преодолен

Новости России

8 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поднялся на борт МиГ-29 и вызвал Зеленского на дуэль в небе за Артемовск

Новости Казани

14 часов назад

Суровый пресс: синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении
“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться