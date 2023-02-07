Полиция поймала мужчину, который пытался украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве

В Москве полиция задержала мужчину при попытке украсть тело вождя революции Ленина из Мавзолея. Его личность установлена, сообщают "Известия".

Уточняется, что 42-летний похититель Ильича госпитализирован, его отправили на принудительное лечение в одну из столичных клиник.

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет задержанный злоупотреблял алкоголем. Прибывшая на место скорая помощь выявила у него психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Собственно, до тела он не добрался, на него обратили внимание, когда он нарезал круги вокруг Мавзолея, видимо, планируя кражу века. Когда же решился зайти внутрь, был задержан.

Объяснить, зачем ему тело Ленина, мужчина не смог.

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