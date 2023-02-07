"Я твой маму***, а я твой маму!": состоялось самое эпичное заседание суда с массовой дракой прямо в зале (видео)

Самое эпичное в истории суда в мире, вероятно, заседание состоялось накануне в Абхазии. Кадры заполнили Сеть и облетели весь мир.

Все случилось во время разбирательство по делу об убийстве воров в законе в 2019 году в Сухуми. Неизвестные тогда в масказ открыли огонь в ресторане. Оба вора в законе погибли на месте, официантка умерла в больнице.

На очередном и очень скандальном заседании один из подсудимых Аслан Блабба возмущался допросом свидетеля обвинения, пишет SHOT.

"Приглашённый мужчина рассказывал, как тонировал авто обвиняемым за пару дней до тройного убийства. Блабба в ответ кричал, что свидетель подставной! А когда тот начал путаться в показаниях, то тут же досталось маме прокурора Руслана Тыркба. Маму подсудимого тоже начали вертеть — уже присутствующие в зале. А свидетель швырнул в подсудимых микрофон. Затем всех разогнали приставы", - говорится в сообщении.

Суд отложили, пока все участники не успокоятся.