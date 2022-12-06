Покупатели популярной сети супермаркетов нашли в пакете с гречкой мертвую крысу

В Екатеринбурге покупатели популярной сети супермаркетов нашли необычное в пакете с самой обычной гречневой крупой. Из магазина на улице Металлургов они принесли купленный пакет с гречкой, открыли его, чтобы приготовить обед, и обнаружили внутри мертвую крысу.

Изумленные покупатели опубликовали пост в соцсетях, который подписали следующим образом:"Купили гречку с сюрпризом".

Комментариев от представителей торговой сети пока не последовало.

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