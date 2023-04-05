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"Побеждает тот, чей дух крепче": военный эксперт Шурыгин предупредил, что российскую армию в зоне СВО ожидают тяжелые бои

Военный эксперт Шурыгин проинформировал, что российскую армию в зоне СВО ожидают тяжелые бои
"Побеждает тот, чей дух крепче": военный эксперт Шурыгин предупредил, что российскую армию в зоне СВО ожидают тяжелые бои

Фото: соцсети

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что в ближайшее время российских военных в зоне спецоперации ждут непростые времена и трудные бои. Погода, по словам спикера, негативно влияет на вероятность исхода контрнаступления ВСУ, к тому же каждую неделю киевский режим теряет до целой бригады своих бойцов.

Как пишет "Военное дело", украинцы смогут активизироваться, чтобы попытаться сохранить остатки боевой мощи. Но это вряд ли чем-то им поможет.

"Красный полководец Владимир Ильич Ленин говорил, что побеждает та армия, где дух крепче. На мой взгляд это ключевая вещь. Мне кажется, что сейчас у нас на фронте такая собранность внутренняя", - отметил Шурыгин.

Бои будут тяжелыми, есть вероятность, что на первом рубеже ВС РФ не смогут остановить ВСУ, отметил Шурыгин.
Но время играет на стороне России, уверен он. А ВСУ надо будет минимум 4 месяца, чтобы восполнить потери.

Ранее мы сообщали, что военные ВС РФ спалили колонну бронетехники НАТО, которая пыталась атаковать.

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