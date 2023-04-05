"Русская весна": военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО

Киевский режим продолжает выкачивать из западных партнеров вооружения и технику, а российские военные планомерно продолжают уничтожать образцы техники НАТО в зоне спецоперации.

Примечательно, что кадрами сожженной дотла зарубежной техники одинаково активно делятся в Сети как россияне, так и украинские бойцы, которые, видимо, сами не могут поверить в то, что долгожданная и хваленая западная техника так легко превращается по сути в пепел.

Как пишут военкоры "Русской весны", появились новые кадры, на которых боевики ВСУ в нецензурной форме комментируют страшный разгром и пожарище, которые устроили россияне. Была колонна бронетехники НАТО - остались только сгоревшие остовы.