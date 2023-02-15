"Плевать хотели на гуманность и человечность": в ДНР бойцы ВСУ расстреляли группу медиков, которые должны были эвакуировать раненых из-под Угледара

Советник главы ДНР Гагин проинформировал о расстреле бойцами ВСУ группы медиков под Угледаром

Украинские бойцы расстреляли группу медиков, которые ехали в Угледар для эвакуации раненых. Факт, идущий вразрез со всеми мировыми конвенциями и нормами морали, подтвердил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает ТАСС.

"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара", — рассказал он.

Боевиков ВСУ не остановили опознавательные знаки медицинской службы на бортах авто. Красный крест был виден, но ВСУ намеренно уничтожили колонну.

Подобные случаи зафиксировали и на других участках фронта. Гагин отметил, что, как правило, корректировка ведется с помощью квадрокоптеров.

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