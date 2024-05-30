Платить больше нет нужды. Начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера
Надежда Острокол
С 1 июня каждый пенсионер России получит новую льготу и больше не потратит деньги на проезд.
Старшее поколение может получить желанную карту с легкостью и без хлопот, просто предъявив паспорт или пенсионное удостоверение. Процесс выдачи карт уже запущен, чтобы люди пожилого возраста могли заранее спланировать свои предстоящие поездки.
С мая по начало июня участники этой программы имеют возможность совершить целых десять бесплатных поездок на любом общественном транспорте – будь то автобусы, троллейбусы или трамваи – в пределах города.
Эксперимент может в перспективе отлично раскрыться и дать старт новому этапу в развитии более удобной и доступной среды для пожилых граждан. На инициативу возглагается надежда на успешное внедрение с возможностью её масштабирования по всей стране, сообщает PROKAZAN.
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