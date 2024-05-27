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Платить больше не надо: начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах России стартовал беспрецедентный эксперимент: пенсионерам начали выдавать транспортные карты с бесплатным проездом!

gazetacp.ru

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В нескольких регионах России стартовал беспрецедентный эксперимент: пенсионерам начали выдавать транспортные карты с бесплатным проездом! Этот пилотный проект, инициированный молодежными организациями и поддержанный местными властями, призван сделать жизнь пожилых людей комфортнее и мобильнее.

Получить заветную карту очень просто: достаточно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Раздача карт уже началась, чтобы пенсионеры могли спланировать свои поездки заранее.

С мая по начало июня участники программы смогут совершить десять бесплатных поездокна любом общественном транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях – в пределах города.

В рамках проекта пенсионеры смогут бесплатно добираться до своих дачных участков. Это не только отличная возможность отдохнуть на природе, но и дополнительный стимул вести активный образ жизни.

Подробную информацию о программе и условиях участия можно получить в органах социальной защиты.

Этот смелый эксперимент – важный шаг на пути к созданию более комфортной и доступной среды для пожилых людей. Остаётся надеяться, что проект окажется успешным и получит распространение по всей стране!

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