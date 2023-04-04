Новости России
· Служба новостей

План "Б" от слова "бежать": Зеленского призвали продумать пути отступления, чтобы спастись от расправы

Рогов призвал Зеленского подготовить план Б" от слова "бежать" и рассказал анекдот в тему
План "Б" от слова "бежать": Зеленского призвали продумать пути отступления, чтобы спастись от расправы

Фото: novorosinform.org

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом не обманывать себя и свой народ установками "у нас все получится", "контрнаступление будет успешным". По словам Рогова, которого цитирует РИА Новости, самовнушение Зеленскому на пользу не пойдет и не поможет спастись от вероятной расправы.

"Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать"", — сказал Рогов.

Ранее Зеленский обратился к народу и пообещал скорые "важные события" и "решения". Слова Зеленского Рогов сравнил с анекдотом о спортсмене и хулигане. Спортсмен получил от хулигана оплеуху, хулиган требует от оппонента сдаться и попросить прощения, как было в прошлый раз.

"Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился", — рассказал анекдот Рогов.

Ранее мы сообщали: "Нам, как родителям, тяжело наблюдать" - отец украинского президента Владимира Зеленского впервые рассказал, что он думает о своем сыне.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Интересное

21 час назад

Здесь стоит побывать хотя бы раз: обзор редакции на 5-звездочный SPA-отель в 90 км от Казани

травля клопов туманом

Новости России

день назад

Больше не увидите: Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету

установка камер видеонаблюдения в москве в Москве

Новости России

день назад

Можно смело брать – там настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Новости мира

4 часа назад

"Нам, как родителям, тяжело наблюдать": отец украинского президента Владимира Зеленского впервые рассказал, что он думает о своем сыне

Новости России

4 часа назад

С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

Новости России

11 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет"

Новости мира

день назад

Девушка молилась на коленях посреди танцующей у Киевской лавры толпы: одного из глумившихся над ней госпитализировали без признаков жизни
Новости Казани
2 часа назад

Рядом лежал пистолет: начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете

Рядом лежал пистолет: начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете

Новости России

час назад

"Что вы наделали?": хирурги сделали ребенку операцию на здоровом органе вместо больного

Интересное

23 часа назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард

Новости России

час назад

План "Б" от слова "бежать": Зеленского призвали продумать пути отступления, чтобы спастись от расправы

Новости России

4 часа назад

"Пилили ногу, обливали горючим и резали пальцы": пленный из ДНР рассказал, через что ему пришлось пройти в СБУ
Казанцы требуют провести реформу общественного транспорта
Новости Казани
час назад

Казанцы требуют провести реформу общественного транспорта

Новости мира

4 часа назад

Ученые: инопланетяне обнаружены, но вы их так просто не увидите - их хитрость расшифрована

Новости Казани

15 часов назад

Против руководства Единой хоккейной лиги в Татарстане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты спортсменам

Новости Казани

19 часов назад

Сбер совершенствует опыт взаимодействия с клиентами
Не ждите выходных: в Казани открылся грузинский ресторан с ежедневной шоу-программой
Интересное
4 дня назад

Не ждите выходных: в Казани открылся грузинский ресторан с ежедневной шоу-программой