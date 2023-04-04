Рогов призвал Зеленского подготовить план Б" от слова "бежать" и рассказал анекдот в тему

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом не обманывать себя и свой народ установками "у нас все получится", "контрнаступление будет успешным". По словам Рогова, которого цитирует РИА Новости, самовнушение Зеленскому на пользу не пойдет и не поможет спастись от вероятной расправы.

"Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать"", — сказал Рогов.

Ранее Зеленский обратился к народу и пообещал скорые "важные события" и "решения". Слова Зеленского Рогов сравнил с анекдотом о спортсмене и хулигане. Спортсмен получил от хулигана оплеуху, хулиган требует от оппонента сдаться и попросить прощения, как было в прошлый раз.

"Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился", — рассказал анекдот Рогов.

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